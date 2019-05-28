تركيا تطلق عملية عسكرية ضد مواقع بي كا كا الإرهابي في شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، إطلاق حملة عسكرية ضد أوكار الإرهابيين من تنظيم بي كا كا في منطقة هاكورك في شمال العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحملة العسكرية "عملية المخلب" بدأت الاثنين بقصف جوي ومدفعي استهدف مواقع الإرهابيين، في المنطقة.

وأضاف البيان أن القصف استمر حتى الساعة الثامنة مساءً، لتبدأ بعدها ألوية الكوماندوز بحملتها البرية.

وتابعت الوزارة: "الحملة مستمرة كما تم التخطيط لها مسبقا، وتشارك فيها مروحيات أتاك الهجومية والطائرات المسيرة، والهدف من الحملة تحييد الإرهابيين وتدمير مواقعهم في هاكورك".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.