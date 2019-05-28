كرواتيا تتعهد بدعم ملف انضمام تركيا خلال ترؤسها للاتحاد الأوروبي

أكد سفير كرواتيا لدى أنقرة، هيرفوي تشفتانوفيتش، الثلاثاء، أن بلاده ستبذل جهودا مضاعفة خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي، من أجل تحقيق تقدم في ملف انضمام تركيا للتكتّل.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بهاتشفتانوفيتش، عقب زيارة أجراها لوالي ولاية اسكي شهير التركية، أوزدمير تشاكاجاك.

وأوضح تشفتانوفيتش أن كرواتيا ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر، اعتبارا من مطلع 2020.

وأضاف أن كرواتيا بحاجة إلى دعم تركيا خلال مرحلة الاستعداد لتولي رئاسة الاتحاد.

وفي ما يخص العلاقات التجارية القائمة بين أنقرة وزغرب، قال تشفتانوفيتش إن كرواتيا تعدّ نقطة وصل بين تركيا وعموم أوروبا، مشيرا إلى أن بلاده تساهم في ربط تركيا بالقارة الأوروبية.

من جانبه، أعرب والي ولاية اسكي شهير، عن امتنانه لزيارة السفير الكرواتي لولايته.

وأوضح تشاكاجاك، في تصريحات إعلامية، أن العلاقات القائمة بين تركيا وكرواتيا تتطور باستمرار، لافتا إلى وجود مجالات تعاون واسعة بين الجانبين.