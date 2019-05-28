ممثل تركيا في الناتو: لا يمكن إنكار مساهمات تركيا في الحلف

قال الممثل الدائم لتركيا لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، باسات أوزتورك، إن بلاده تقدم مساهمات فعالة في الحلف لا يمكن إنكارها.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في ندوة نظمها مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي "SETA" في بروكسل، بعنوان "علاقة تركيا مع الناتو، ومستقبل الحلف" .

وأشار أوزتورك أن بلاده تحتل المرتبة الثانية كأكبر جيش في الحلف.

وأكد أن بلاده تقدم مساهمات فعالة للحلف في جميع بعثاته من أفغانستان وحتى كوسوفو.

بدوره، أشار حسن بصري يالتشين، رئيس قسم الأبحاث الاستراتيجية في "سيتا"، أن بلاده لم تلق دعما كافيا من حلف الناتو في الأزمة السورية، وأن أزمة صواريخ باتريوت تركت تركيا وحيدة في مواجهة روسيا وإيران بسوريا، بحسب تعبيره.

من جهتها، قدمت أيلين أنفير نوي، عضو هيئة التدريس في قسم العلاقات الدولية بجامعة استينيا التركية، تقييمات عامة حول السيناريوهات المستقبلية لحلف الناتو.

بينما أوضح إيان ليسر، مدير مكتب بروكسل لصندوق مارشال الألماني، أن مشكلة شراء تركيا لمنظومة صواريخ إس 400 الروسية، هي مشكلة سياسية أكثر من أن المشكلة فنية.

وأضاف ليسر، أنه في حال اقدمت تركيا على شراء المنظومة فإن ذلك سيؤدي إلى تعليق تسليم أجزاء F-35 إلى تركيا، وهذه تعتبر خسارة كبيرة لتركيا.