الخارجية التركية ترفض الانتقادات غير العادلة في تقرير الاتحاد الأوروبي عن تركيا

صرح نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايمقجي اليوم الأربعاء بأن أنقرة لا يمكن أن تقبل "الانتقادات الجائرة وغير المتوازنة" من قبل الاتحاد الأوروبي في تقريرها الأخير الذي يقيم محاولة تركيا الانضمام إلى الكتلة الأوروبية.

وقال إن التقرير لا يقيّم الوضع الحالي في تركيا بدقة، وتحديداً في زعمها أن تركيا نأت بنفسها عن الاتحاد.

وقال قايمقجي إن تركيا لا تزال في وضع آمن.

وأضاف "التقرير يعكس أزمة وجود لدى الاتحاد الأوروبي".

وفي تقريره الذي نشر اليوم الأربعاء، اتهم الاتحاد الأوروبي تركيا بالابتعاد عن الكتلة وقيمها، مضيفًا أنها لا ترى أي سبب لإلغاء محادثات عضوية الاتحاد الأوروبي. وشدد التقرير على "مزيد من التراجع الخطير" بشأن حقوق الإنسان واستقلال القضاء والسياسة الاقتصادية المستقرة.

وقالت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن تصرفات الحكومة التركية "أثرت سلبًا" على الأسواق المالية.

وقرر الاتحاد الأوروبي في العام الماضي عدم فتح أو إغلاق فصول جديدة في محادثات انضمام تركيا، وأشار آخر تقرير إلى أن "الحقائق الأساسية التي أدت إلى هذا التقييم لا تزال قائمة."

وبتوقيع اتفاقية شراكة مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية (EEC) في عام 1963 ، تقدمت تركيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 1987 ، وأصبحت دولة عضوا في عام 1999 وبدأت محادثات الانضمام في عام 2005. لكن المفاوضات توقفت في عام 2007 بسبب اعتراضات الإدارة القبرصية اليونانية في جزيرة قبرص وكذلك معارضة من ألمانيا وفرنسا.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق من هذا الشهر إن تركيا ستواصل العمل من أجل تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في أن تصبح عضوا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي.

وفي أكتوبر / تشرين الأول ، قال أردوغان إنه سيفكر في طرح محاولة تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في استفتاء ، مما يشير إلى السخط من عملية يقول إنها تم إفسادها عن طريق التحامل ضد المسلمين.