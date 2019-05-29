وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الأمريكي آخر التطورات الأمنية

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وزير الدفاع خلوصي أقار قد بحق مع نظيره الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، قضايا أمنية وسبل التعاون بين البلدين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين أقار وشاناهان، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الأربعاء.

وقالت الوزارة في البيان، إن أقار وشاناهان تناولا في الاتصال الهاتفي، القضايا الأمنية وسبل التعاون بين أنقرة وواشنطن.

وتشهد العلاقات التركية الأمريكية نوعا من التوتر في الآونة الأخيرة، بسبب إقدام أنقرة على شراء منظومة "إس 400" الروسية، ومعارضة واشنطن لهذه الخطوة بدعوى احتمال تأثيرها على مقاتلات الإف-35.

يشار أن تركيا قررت عام 2017 شراء منظومة "إس400" الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.