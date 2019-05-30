أردوغان: انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مهم للطرفين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اكتمال عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بأسرع وقت ممكن يحظى بأهمية لنا ولأوروبا أيضا.

جاء ذلك في كلمة له، الخميس، في برنامج "استراتيجية الإصلاح القضائي"، الذي نُظّم بالعاصمة أنقرة.

ولفت أردوغان أن أكبر مكاسب عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كان في عملية الإصلاحات وخاصة في طريقة الاعداد وتطوير القدرة على تطبيق الاصلاحات.

وأوضح أردوغان، أن وثيقة الإصلاح القضائي الجديدة، تتضمن منظورين رئيسيين، و9 مقاصد، و63 هدفا، و256 فعالية.

وأضاف، أنه "من خلال الوثيقة المذكورة، نعرب أيضًا عن التزامنا بعملية العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي ، حتى لو لم يتم الوفاء بالوعود المقطوعة لنا".

وأشار أردوغان، الى أن الاصلاحات التي حققتها تركيا حتى الآن "هي أكثر حرية وتشاركية وتظهر إرادتنا في تحقيق الديمقراطية".

ومن أبرز الاصلاحات القضائية التي جاءت في الوثيقة:

- رفع عدد سنوات التعليم الجامعي في كلية الحقوق من 4 إلى 5 سنوات.

- إنشاء مراكز متابعة في المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين.

- إنشاء محاكم خاصة تنظر في مجالات مثل الطاقة والبيئة والإعمار.

- منح جواز سفر "أخضر" للمحامين وفق شروط معينة.