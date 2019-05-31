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الخارجية التركية تنفي دراسة تأجيل تسلم إس 400 بناء على طلب أمريكي

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 31.05.2019 12:13
آخر تحديث في 31.05.2019 12:23
الخارجية التركية تنفي دراسة تأجيل تسلم إس 400 بناء على طلب أمريكي

نفت وزارة الخارجية التركية التقارير الإعلامية التي تشير إلى دراسة تركيا تأجيل تسلّم منظومة الدفاع الصاروخي إس 400 الروسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في مؤتمر صحفي الجمعة، إن المزاعم القائلة بتأجيل تركيا تسلم المنظومة الروسية بناءً على طلب أمريكي "لا تعكس الحقيقة".

وأضاف أقصوي أن عملية تزويد روسيا لتركيا بمنظومة الدفاع الصاروخية إس 400 تسير وفق ما هو مخطط سلفاً.

وأكد المتحدث التركي أن المقترح الذي تقدمت به بلاده إلى السلطات الأمريكية حول إنشاء مجموعة عمل لدراسة إمكانية التعارض بين منظومة إس 400 وأنظمة الناتو الدفاعية واحتمال تعرض طائرات إف 35 الأمريكية للخطر جراء استخدام المنظمة الروسية، لا يزال قائماً.

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