الصادرات التركية تسجل ارتفاعاً خلال شهر أبريل

سجلت الصادرات التركية خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي زيادة بنسبة 4.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

جاء ذلك في معطيات نشرتها مؤسسة الإحصاء التركية ووزارة التجارة، الجمعة.

وبلغت قيمة الصادرات التركية في أبريل الماضي 14 مليارا و480 مليون دولار أمريكي، بزيادة 4.6 في المئة مقارنة بنفس الشهر من 2018.

كما تراجعت الواردات خلال أبريل، بنسبة 15.1 في المئة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 17 مليار و462 مليون دولار.

ووفقًا للمعطيات ذاتها، تراجع عجز التجارة الخارجية في تركيا الشهر الماضي، بنسبة 55.6 في المئة، ليصل إلى 2 مليار و982 مليون دولار.