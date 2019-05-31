تقرير: ترامب يوافق على مقترح تركيا تشكيل مجموعة عمل بشأن إس 400

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترح تركيا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة لدراسة تأثير صواريخ إس 400 التي اشترتها من روسيا على أنظمة الناتو الدفاعية وعمل مقاتلات إف 35.

وبحسب موقع ميديل إيست آي البريطاني، فإن ترامب تجاهل في الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس موقف وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين اللتين كانتا رافضتين للمقترح.

وكانت تركيا اقترحت تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع الولايات المتحدة لإجراء دراسة تقنية حول مدى الضرر الذي يمكن أن تلحقه منظمة إس 400 الدفاعية بأنظمة الناتو، ومقاتلات إف 35 الأمريكية، وذلك بعدما أبدى الجانب الأمريكي هواجس من إمكانية سرقة موسكو معلومات حساسة من نظام تشغيل الطائرات.