تركيا ترحب بحوار السلام بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية في أوسلو

أعلن المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، ترحيب بلاده بحوار السلام بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة في العاصمة النرويجية أوسلو.

وأعرب أقصوي، في بيان، عن ترحيبه بالحوار بين حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والمعارضة في النرويج.

وأكد أقصوي، استعداد أنقرة لتقديم الدعم لهذا الحوار في إطار الدستور الفنزويلي.

يشار أن الجهات الفاعلة السياسية في فنزويلا قررت مواصلة عملية التفاوض فيما بينها، بوساطة نرويجية، ومن المقرر أن يلتقي الأطراف الأسبوع المقبل في العاصمة النرويجية أوسلو، وفق وزارة خارجية النرويج.

والسبت، أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، أن ممثليه التقوا مع وفد حكومة الرئيس مادورو في النرويج.

وفي 30 أبريل/ نيسان الماضي، أقدمت مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة الفنزويلية، على تنفيذ محاولة انقلاب، فيما أعلنت الحكومة في وقت لاحق من اليوم ذاته إفشالها.

واتهم الرئيس مادورو، البيت الأبيض، بزعامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشاره جون بولتون، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، وتعهد بالكشف عن كافة التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومنذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توترا، إثر إعلان غوايدو "أحقيته" بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وتملك النرويج المملكة التي تحتضن جائزة نوبل للسلام، وحيث تم التفاوض على اتفاقات أوسلو الفلسطينية الإسرائيلية، تقاليد عريقة كطرف "مسهل" في عمليات السلام عبر العالم بينها خصوصا الوساطة الناجحة بين الحكومة الكولومبية وحركة "فارك" في 2016.