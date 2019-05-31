تركيا تقدم تعازيها للعراق في ضحايا كركوك

قدمت الجمهورية التركية تعازيها للشعب العراقي في الضحايا الذين سقطوا جراء سلسلة تفجيرات ضربت مدينة كركوك، شمالي البلاد مساء أمس.

وأعربت الخارجية التركية في بيان لها، الجمعة، عن أسفها إزاء وقوع قتلى وجرحى في التفجيرات التي وقعت بكركوك.

وقالت: "ندين بشدة هذه الهجمات الإرهابية البشعة، التي استهدفت ثقافة التعايش السلمي بين الجماعات العرقية والدينية المختلفة، ونقدم تعازينا للشعب العراقي الصديق والشقيق".

ودعت بالرحمة للضحايا وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

وأعربت الخارجية عن ثقتها الكاملة بأن مثل هذه الهجمات الجبانة لا يمكن أن تقوض الإرادة التي أظهرها الشعب في كركوك حيال العيش بسلام وأمن والمساهمة بازدهار واستقرار العراق.

والخميس، قال النقيب حامد العبيدي، في شرطة كركوك، إن "ستة تفجيرات أربعة منها بعبوات ناسفة واثنين بسيارتين مفخختين، ضربت مناطق متفرقة داخل مدينة كركوك".

وأوضح أن "التفجيرات الستة أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 21 شخصا بجروح متفاوتة".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجيرات حتى الساعة 21:00 ت.غ.

والخميس أيضًا، قتل شخص وأصيب 7 آخرون بجروح، جراء هجوم نفذه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي على قرويين جنوبي محافظة كركوك.