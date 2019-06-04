الجيش التركي يحيد 10 إرهابيين شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد 6 إرهابيين في إطار عملية "المخلب"، و4 إرهابيين آخرين على الأقل في غارات جوية شمالي العراق.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، نشرته في حسابها على موقع تويتر، أن القوات التركية حيّدت 6 إرهابيين في إطار عملية المخلب.

وأضافت أن العملية التي انطلقت في 27 مايو/ أيّار الماضي، تسير بنجاح في منطقة هاكورك، معلنة ارتفاع عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم إلى 34 منذ انطلاق العملية.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمال العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

وفي بيان منفصل، أكدت وزارة الدفاع التركية، أن مقاتلاتها حيّدت 4 إرهابيين على الأقل في غارات نفذتها بمناطق أفاشين والزاب وغارا شمالي العراق.

وأكدت في بيانها على موقع تويتر، أن مقاتلاتها دمرت مخابئ ومستودعات أسلحة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في إطار الغارات الجوية.