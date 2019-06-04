روسيا: تركيا ليست مضطرة إلى إطلاعنا على مباحثاتها حول منظومة إس-400

قال متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف،الثلاثاء، إن تركيا غير مضطرة إلى إطلاع بلاده على مباحثاتها إنشاء مجموعة بينها وبين الولايات المتحدة بخصوص منظومة "إس-400" الدفاعية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به بيسكوف، في العاصمة الروسية موسكو، علّق فيه على مقترح تركي للولايات المتحدة، لإنشاء مجموعة عمل مشتركة، لبحث شراء أنقرة منظومة "إس-400" الدفاعية، لتجاوز الخلافات في هذا الشأن.

وأضاف بيسكوف "أنقرة ليست مضطرة إلى تزويدنا بالمعلومات، لأن هذا الشأن لا يعنينا، ومهمتنا مع الشركاء الأتراك، تنفيذ اتفاقية تسليم منظومة إس-400".

وأكد متحدث الكرملين أنه "يمكن لتركيا أن تتشاور حول خططها مع دولة ثالثة".

والأسبوع الماضي، اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين البلدين، بخصوص شراء أنقرة منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية.

وتحاول واشنطن ممارسة ضغوط على تركيا لثنيها عن شراء المنظومة الدفاعية الروسية، مدعية أن المنظومة تشكل خطرا على أنظمة حلف الناتو.