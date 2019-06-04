وزير الدفاع التركي يعلن تحييد 64 إرهابياً خلال الأسبوع الأخير

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن العمليات الأمنية داخل البلاد والغارات الجوية على شمال العراق أسفرت عن تحييد 64 إرهابيًّا منذ 27 مايو/ أيار الماضي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على الوحدات التركية المتمركزة على الحدود مع العراق، الاثنين، برفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقادة القوات البرية والجوية والبحرية.

وأوضح أقار أن مكافحة الإرهاب مستمرة داخل تركيا، إضافة إلى عملية "المخلب" المتواصلة خارج الحدود، في شمال العراق.

وأضاف: "خلال الأيام السبعة الأخيرة تم تحييد 25 إرهابيًّا في العمليات ضد أهداف في شمال العراق. علاوة على 11 آخرين داخل تركيا".

وتابع قائلًا: "وبذلك بلغ عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ 27 مايو 64".

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمال العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.