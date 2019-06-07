آخر مستجدات عملية "المخلب" العسكرية في شمال العراق

أعلن الجيش التركي ضبط كميات من الأسلحة والذخائر في أوكار ومخابئ منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في إطار عملية "المخلب" العسكرية المستمرة شمالي العراق.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الجمعة.

وأوضحت أن القوات ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر ومستلزمات تستخدم في صناعة مواد متفجرة، وأجهزة لا سلكية، إلى جانب متفجرات مصنوعة يدويا وألغام، قامت بتفكيكها وإعطاب مفعولها.

وأشارت الوزارة أن "عملية المخلب" متواصلة ضد الإرهابيين في منطقة "هاكورك" شمالي العراق.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

والخميس، أوضحت الوزارة في بيان، أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في عملية "المخلب" ارتفع إلى 43.