أردوغان: لا بديل عن حماية حقوق قبرص التركية في شرق البحر المتوسط

صرح الرئيس رجب طيب أردوغان بقوله إن أبناء جلدتنا في قبرص التركية لهم حقوق في شرق البحر المتوسط ولا يمكننا السماح لأحد بسلبها.

جاء تصريحه عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد سيدنا علي في منطقة أسكودار بالشطر الآسيوي من إسطنبول.

وأضاف أردوغان: "كما أن هناك حق للقبارصة الروم في الموارد الطبيعية والباطنية في المتوسط، فإن للقبارصة الأتراك أيضا نفس الحق وفقاً للقانون الدولي".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تواصل أعمال التنقيب شرقي المتوسط، مشددا على أنهم لن يسمحوا لأحد بسلب حقوق جمهورية شمال قبرص التركية.

وقد أجاب الرئيس على سؤال أحد المراسلين بشأن الاتفاقات الانفرادية التي وقعتها إدارة قبرص اليونانية مع العديد من الشركات الأمريكية للتنقيب عن الغاز. وقد أعادت نيقوسيا التفاوض على عقد مع كونسورتيوم يتكون من شركة شل وشركة نوبل إنيرجي ومقرها تكساس وشركة ديليك الإسرائيلية ما يمهد الطريق لاستغلال حقل بحري تقدر مساحته بحوالي 4.1 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وتقول تركيا إن مثل هذه الاتفاقيات تنتهك حقوق القبارصة الأتراك في الثروات الهيدروكربونية المحتملة، وهي بالتالي تجري عمليات حفر استكشافية خاصة بها في المياه الخاصة بها.

ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت تركيا سفينة "الفاتح" الوطنية، للقيام بأول عملية تنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط بالمياه العميقة التابعة لها في مياه المتوسط.