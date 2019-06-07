الولايات المتحدة تتخذ إجراءات جديدة حول تسليم تركيا مقاتلات الإف-35

صرح وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، أنه أبلغ نظيره التركي خلوصي أقار، بما اتخذته بلاده من خطوات فيما يتعلق بمشاركة تركيا في برنامج المقاتلات إف-35.

جاء ذلك في خبر نشرته مجلة السياسة الخارجية الأمريكية، الجمعة، وأكّد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صحته لمراسل الأناضول، طالبًا عدم نشر اسمه.

ووفق للخبر، فإن شاناهان بعث برسالة إلى نظيره التركي أبلغه من خلالها بقرار الولايات المتحدة اتخاذ سلسلة من الخطوات اعتبارًا من 31 يوليو/تموز المقبل، تتعلق بمشاركة تركيا في برنامج المقاتلات إف-35 بما في ذلك تعليق تدريب الطيارين الأتراك.

وأضافت المجلة أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول 31 يوليو/تموز المقبل، تدريب 42 من أفراد القوات الجوية التركية، على استخدام المقاتلات إف-35 في قاعدة لوك الجوية في ولاية أريزونا وقاعدة إيجلين الجوية في ولاية فلوريدا.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا هي إحدى الدول الشريكة في مشروع تصنيع المقاتلة المذكورة، ودفعت أنقرة نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

وفي يونيو/حزيران الماضي، تسلمت تركيا مقاتلتين من طراز إف-35 لكنهما لا تزالان قيد الاختبار في الولايات المتحدة.

ومؤخرًا، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية قرب تسليم تركيا مقاتلتين جديدتين من الإف-35 ليصبح العدد 4.‎