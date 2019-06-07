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جولة تفقدية لكبار الضباط الأتراك على الحدود الشرقية البلاد

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 07.06.2019 18:46
وزير الدفاع التركي على رأس جولة تفقدية على الحدود الشرقية (DHA) وزير الدفاع التركي على رأس جولة تفقدية على الحدود الشرقية (DHA)


قام قادة الجيش التركي بجولة تفقدية على قوات حرس الحدود شرقي البلاد، مع إيران وإرمينيا وإقليم نخجوان الأذربيجاني.

وشارك في عملية التفقد وزير الدفاع خلوصي أقار، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال، وقائد القوات الجوية حسن كوجوك أكيوز.

وقال أقار، إنّ القوات التركية فعلت كل شيء يقع على عاتقها على أكمل وجه، من أجل حماية حدودها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في مقر الفوج الخامس لقوات حرس الحدود بولاية إغدير (شرق).

وأضاف "سنواصل بعد اليوم أيضا، بكل عزم وإصرار على صون شرف حدودنا".

وشدد وزير الدفاع التركي على الدور الهام الذي تقوم به وحدات حرس الحدود في تركيا من أجل حماية البلاد والحد من الهجرة غير النظامية.

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