روستيك للصناعات العسكرية: توريد منظومة الإس-400 لتركيا سيبدأ خلال شهرين

أعلنت مجموعة روستيك الصناعية العسكرية الروسية الجمعة، أن تسليم منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسي إس-400 لتركيا سيبدأ "في غضون شهرين"، وفق ما صرح سيرغي تشيميزوف رئيس مجلس الإدارة، أمس.

وأوضح في مقابلة مع قناة ان تي في، على هامش المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ، "كل شيء يسير بشكل منظم، أعتقد أننا سنبدأ في غضون شهرين التسليم".

وأضاف "تم دفع المبلغ المسبق وتسجيل القرض وصنع المعدات. وعلاوة على ذلك أنهينا عمليات تدريب" العسكريين الأتراك الذين سيستخدمون هذا النظام الصاروخي للدفاع الجوي.

يشار إلى أن تركيا قررت عام 2017 شراء منظومة "إس 400" الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.

وشكلت رغبة تركيا في شراء نظام إس-400 الروسي مصدر توتر بين أنقرة وواشنطن حليفتها في الحلف الأطلسي.

ويخشى الجيش الأميركي أن يتمكن النظام الروسي من الاطلاع على الأسرار التكنولوجية لطائراته العسكرية الأحدث إف-35 التي تعاقدت انقره على شراء عدد كبير منها.

لكن رغم ضغوط واشنطن فقد كرر الرئيس التركي رجب أردوغان هذا الأسبوع أنه "لا مجال للتراجع" عن صفقة النظام الروسي.