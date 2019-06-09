توكاييف يفوز برئاسة كازاخستان وتركيا ترحب بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات

أعربت وزارة الخارجية التركية عن ترحيبها بالمشاركة الكثيفة للناخبين في رئاسيات كازاخستان، التي أُجريت الأحد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، عقب كشف اللجنة المركزية للانتخابات الكازاخية عن أولى بيانات المشاركة، التي أظهرت فوز الرئيس المؤقت قاسم جومرت توكاييف.

وأكد بيان الخارجية التركية أن أنقرة "تعلق أهمية كبيرة على الاستقرار والازدهار في كازاخستان".

كما شدد على عمق الروابط التي تجمع البلدين وشعبيهما، وعلى مواصلة تركيا جهود تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي.

وتنافس في الانتخابات الرئاسية 7 مرشحين، بينهم توكاييف؛ وأُجريت على خلفية استقالة "نور سلطان نزارباييف" من المنصب في مارس/آذار الماضي.

يشار أن 11 مليونًا و947 ألف مواطن يحق لهم التصويت في البلاد، وقد أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات الكازاخية أن نسبة المشاركة بلغت نحو 77%.