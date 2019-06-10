انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى.. يلدريم وإمام أوغلو وجهاً لوجه في مناظرة عامة

اتفق حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري، على إقامة مناظرة متلفزة بين مرشحيهما لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بن علي يلدريم وأكرم إمام أوغلو.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم ماهر أونال، مع أنغين ألطاي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المعارض، في مركز لطفي قيردار للمؤتمرات بمدينة إسطنبول.

وأوضح البيان، أنه سيتم عقد مناظرة متلفزة مباشرة بين مرشح تحالف الشعب بن علي يلدريم، ومرشح تحالف الأمة بأكرم إمام أوغلو، وذلك بتاريخ 16 يونيو/حزيران في الساعة 21.00 .

وأشار البيان أن من سيدير المناظرة هو الصحفي التركي المخضرم إسماعيل كوجوك كايا.

وفي 6 مايو/أيار الحالي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى التي جرت نهاية آذار/مارس، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/حزيران المقبل.



وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للطعون المقدمة من حزب "العدالة والتنمية" وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على الطعون، مقابل اعتراض 4 أعضاء.