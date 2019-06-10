انطلاق مؤتمر العمل الدولي في جنيف بمشاركة تركيا

انطلقت في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، الاثنين، أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، بمشاركة أكثر من 5700 عامل ورب عمل ومندوب حكومي من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية.

ويستمر المؤتمر الذي حمل عنوان "بناء مستقبل أفضل مع عمل أفضل"، حتى 21 يونيو/ حزيران الجاري.

ويمثل تركيا في المؤتمر نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، ووزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، زهراء زمرّد سلجوق ممثلة عن الحكومة، إضافة إلى ممثلي اتحاد نقابات العمال ونقابات أرباب العمل.

ومن المنتظر أن يلقي أوقطاي كلمة أمام المشاركين في جلسة رفيعة المستوى للمؤتمر، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع قادة ومسؤولي الدول المشاركة.

ويشارك في المؤتمر نحو 30 رئيس دولة وحكومة بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث سيلقيان كلمتين، الثلاثاء.

وشهد المؤتمر عقد اتفاقات دولية حول حياة العمل، ومناقشة انتهاكات الاتفاقات المصادق عليه من قبل الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية.

وفي إطار المؤتمر، سيتم تشكيل لجنة تحديد المعايير المتعلقة بالعنف والتحرش في بيئة العمل، واللجنة المالية، ولجنة تطبيق المعايير.