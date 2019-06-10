تركيا تدعو أطراف الأزمة السياسية في مولدوفا إلى التهدئة

دعت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، أطراف الأزمة السياسية في مولدوفا إلى التهدئة، معربة عن أملها في أن تنعكس الإرادة الشعبية على مسيرة تشكيل الحكومة.

وأوضحت الخارجية التركية، عبر بيان، أن أنقرة تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بمسيرة تشكيل الحكومة في مولدوفا.

وشدد البيان على ضرورة إقامة حوار بناء بين أطراف الأزمة في مولدوفا، وتشكيل الحكومة وفقا للأطر الديمقراطية والإرادة الشعبية.

وظهرت خلافات سياسية في مولدوفا على خلفية إعلان المحكمة الدستورية في البلاد عدم شرعية حكومة ائتلافية جرى تشكيلها السبت بين "الحزب الاشتراكي" الموالي لروسيا، وتكتل "أكوم" الموالي للغرب.