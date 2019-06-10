تشاوش أوغلو يلتقي نجيرفان برزاني ويشارك في مراسم أدائه لليمين الدستورية

التقى وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الاثنين، نجيرفان برزاني، الرئيس المنتخب لإقليم شمال العراق، في مدينة أربيل العراقية.

جاء ذلك في إطار زيارة تشاوش أوغلو للعراق للمشاركة في مراسم أداء برزاني اليمين الدستورية بوصفه الرئيس المنتخب لإقليم شمال العراق.

واستقبل برزاني تشاوش أوغلو في مطار أربيل الدولي إلى جانب السفير التركي لدى بغداد فاتح يلديز، وعدد من المسؤولين العراقيين.

ومن المتوقع أن يلتقي تشاوش أوغلو بكل من الرئيس العراقي برهم صالح، ومسرور البرزاني رئيس الأمن والاستخبارات في إقليم شمال العراقي، ورئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد صالحي.