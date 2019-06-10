نائب أردوغان يلتقي رئيس الوزراء المغربي في جنيف

أجرى نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، عدة لقاءات ثنائية على هامش مشاركته في الدورة الـ108 لمؤتمر العمل الدولي في مدينة جنيف السويسرية.

وفي إطار ذلك، التقى نائب الرئيس التركي، برئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

وخلال اللقاء بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين وخصوصا في مجال رفع حجم التجارة البينية من 2.7 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار.

كما تبادلا وجهات النظر حول خطة إنشاء المنطقة الصناعية التركية - المغربية المشتركة في المغرب.

وفي السياق ذاته، التقى أوقطاي، مع شارما أولي، رئيس وزراء جمهورية نيبال، حيث تم الحديث عن خطوات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واتخاذ الخطوات المبدئية للعمل على افتتاح سفارات بين البلدين.

وتم الاتفاق على توقيع اتفاقيات التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتركيز على تطوير التعاون في مجال السياحة والصناعات الدفاعية.