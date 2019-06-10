وزير العدل التركي يشارك في فعاليات "اليوم التركي الأمريكي"

أعلن مكتب وزير العدل التركي أن الوزير عبد الحميد غل، سيلتقي نظيره الأمريكي بيل بار، الثلاثاء المقبل، في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

ويأتي اللقاء في إطار زيارات الوزير التركي للولايات المتحدة للمشاركة في فعاليات "اليوم التركي الأمريكي" التي تقام بين 11 و12 يونيو/ حزيران الجاري.

وسيبحث غل مع بار، مسألة تسليم واشنطن زعيم منظمة "غولن" الإرهابية، بالإضافة إلى التعاون القضائي بين البلدين.

كما يلتقي غل الأربعاء، أعضاء في الكونغرس الأمريكي وممثلي منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية المهمة في العالم، خلال ندوة ستعقد في وقف الميراث التركي بواشنطن.