الجيش التركي يحيد 10 إرهابيين من ي ب ك في تل رفعت شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد 10 إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا" في منطقة تل رفعت شمالي محافظة حلب السورية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الجيش التركي استهدف بالسلاح الثقيل مواقع لــ بي كاكا في المنطقة، وقصفها بشكل كثيف، منذ استشهاد جندي تركي إثر هجوم إرهابي، الأحد الماضي.

وأضاف البيان، أنه "نتيجة لهذا القصف، تم تحييد الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم".

وشدد على أن "الجيش التركي سيواصل بعزم وحزم كفاحه حتى تحييد آخر إرهابي".

والأحد الماضي، استشهد جندي تركي بعد إصابته في هجوم لإرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" في تل رفعت، على نقطة عسكرية تركية في منطقة عملية "غصن الزيتون"، شمالي سوريا.

وقالت الوزارة وقتها في بيان، إن الإرهابيين هاجموا الموقع باستخدام مضاد دبابات، ما أدى إلى إصابة 6 جنود أتراك، استشهد أحدهم في المستشفى.