الخارجية التركية تشجب قراراً لمجلس النواب الأمريكي

وجهت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، انتقاداً لمجلس النواب الأمريكي لمصادقته على قرار حمل عنوان "التعبير عن المخاوف حيال التحالف الأمريكي التركي".

واعتبرت الخارجية التركية، في بيان، أن القرار الذي تم اعتماده الاثنين "لا يتوافق مع علاقات التحالف والصداقة العميقة بين البلدين".

وأكدت أنه "من غير الممكن قبول" ما ورد في القرار الأمريكي من بنود تتعلق بالسياسة الخارجية لتركيا وبنظامها القضائي.

وشددت على أن ما ورد من بنود في القرار المذكور حول السياسة الخارجية والنظام القضائي لتركيا "مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وأشارت الخارجية التركية إلى أن تركيا تعتمد دائما على الحوار البناء لتغييب الاختلافات في وجهات النظر مع حلفائها وأصدقائها، وتدعو لاحترام السيادة الوطنية للدول.

وجددت رفضها للقرارات غير الملزمة التي لا تخدم مبدأ زيادة الثقة، والاستمرار في استخدام لغة التهديد والعقوبات.