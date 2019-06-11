سفير البرازيل في تركيا يبشر بمزيد من التعاون في الصناعات الدفاعية

أعرب السفير البرازيلي لدى أنقرة، إدواردو ريكاردو غراديلوني، عن ثقته في تحقيق البرازيل وتركيا مزيدا من التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والطيران.

وأشاد غراديلوني، في مقابلة مع الأناضول، بالمشاركة التركية الواسعة في الدورة الثانية عشرة من معرض الصناعات الدفاعية بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بين يومي 2 و5 أبريل/ نيسان الماضي.

وأضاف أن العديد من شركات الصناعات الدفاعية التركية شاركت في المعرض، وتم التعريف بمروحية "أتاك" من طراز "T129"، وهي من تصنيع شركة "توساش" التركية لصناعات الفضاء والطيران.

وتابع: "آمل أن يواصل البلدان، بعد تغلبهما على جميع التحديات الداخلية التي تعترضهما، ترسيخ علاقاتهما التاريخية في كافة المجالات، وخاصة الصناعات الدفاعية والقضايا العسكرية".

السفير البرازيلي أثنى على "العلاقات التاريخية" المشتركة بين البلدين، قائلا إنها تعود إلى زمن الدولة العثمانية وكانت بدايتها عبر تجارة البن.

ولفت غراديلوني إلى أن البرازيليين يطلقون لقب "الأتراك" على جميع المواطنين القادمين من بلدان كانت فيما مضى تحت حكم الدولة العثمانية.

وأردف: "لدي صديق في البرازيل من لبنان، اسمه فاتح ولقبه تركي، ولدي صديق آخر من سوريا، لقبه هو الآخر تركي".

ودعا غراديلوني إلى ضرورة تفعيل العامل الثقافي لتطوير العلاقات بين تركيا والبرازيل.

وأشاد بنجاح المسلسلات التركية، مبينا أنها تحظى، منذ سنوات، بإعجاب ومتابعة فئة واسعة من البرازيليين.

واستطرد: "فيما مضى كانت البرازيل تصدّر مسلسلات إلى تركيا، والآن باتت المسلسلات التركية تتصدر شاشات القنوات البرازيلية".

وقال إنهم يبذلون جهودا لافتتاح دورات في تركيا لتعليم البرتغالية، اللغة الرسمية للبرازيل، إضافة إلى تنظيم فعاليات ثقافية وترفيهية ناطقة بالبرتغالية.

واختتم غراديلوني بالقول إنه تلقى دورات لتعلم اللغة التركية، مشددا على أهمية اللغة في فهم المجتمعات.