أردوغان: لا أقول أن تركيا ستشتري منظومة إس-400 الروسية لأننا اشتريناها بالفعل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده أتمت بالفعل صفقة منظومة الدفاع الصاروخية الروسية S-400 وأنه لا فائدة من الحيث عن نية تركيا للرجوع عن الصفقة.

وقال أردوغان في كلمة له، اليوم الأربعاء، بالمقر العام لحزب العدالة والتنمية " لن أقول إن تركيا ستشتري منظومة إس-400 لأننا أشتريناها بالفعل وأتممنا هذا الأمر."

وفيما يتعلق بشراء تركيا مقاتلات إف-35 من الولايات المتحدة أكد أردوغان أن تركيا ليست مجرد مشتر لطائرات إف-35 بل شريك في الإنتاج في الوقت نفسه، موضحاً أنها أن بلاده أنفقت نحو مليار دولار حتى الآن على المشروع.

وبخصوص مافحة الإرهاب أكد أردوغان أن تركيا عازمة على تحطيم الممر الإرهابي على طول حدودها مع سوريا شرق نهر الفرات كما فعلت على الخط الواصل بين جرابلس وعفرين شمال غربي سوريا، وعلى الحدود مع شمال العراق.

وانتقد أردوغان الدعم الذي تقدمه واشنطن لتنظيم ي ب ك الإرهابي الذراع السوري لتنظيم بي كا كا الإرهابي قائلاً " أليس "ي ب ك/ ب ي د امتداد لتنظيم بي كا كا الإرهابي؟.. ولو تساءلنا من يقدم الدعم الأكبر له نجد أنه شريكنا الاستراتيجي!."