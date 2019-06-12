أقار يحضر الاجتماع السابع لوزراء دفاع تركيا وأذربيجان وجورجيا

احتضنت مدينة غبلة الأذربيجانية، الأربعاء، النسخة السابعة لاجتماع وزراء دفاع تركيا وأذربيجان وجورجيا.

وفي الكلمة الافتتاحية للاجتماع الذي جرى في مركز حيدر علييف للمؤتمرات، أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أقار عن امتنانه للمشاركة في الاجتماع، وشكر مسؤولي أذربيجان على حسن الضيافة.

وأوضح أن تركيا وجورجيا وأذربيجان تستمد قوتها من التاريخ والثقافة المشتركة للبلدان.

وصرح بأن وزراء دفاع البلدان الثلاثة سيتناولون في الاجتماع الثلاثي، القضايا الأمنية لبلدانهم والمنطقة.

وأكد أن تركيا ستواصل العمل مع أذربيجان وجورجيا من أجل إحلال الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وعقب توقيع بروتوكول يتضمن القرارات المتخذة خلال الاجتماع السابع لوزراء دفاع تركيا وأذربيجان وجورجيا، صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن روابط الصداقة القائمة بين البلدان الثلاثة ارتقت إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.

وأشار إلى وجود علاقات تعاون متنامية باستمرار، بين بلاده وأذربيجان وجورجيا، تهدف إلى إحلال الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأوضح أكار أنه تناول خلال الاجتماع مع نظيريه الأذربيجاني والجورجي، المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفرص التعاون المتاحة أمام البلدان الثلاثة.

وتابع قائلا: "البقعة الجغرافية التي تقع فيها تركيا وأذربيجان وجورجيا، تستحوذ على أهمية بالغة من حيث مصادر النفط والغاز الطبيعي، ولذلك هي تشهد صراعات بين القوى العظمى، وبالتالي فإن تعاوننا يستحوذ على أهمية كبيرة للحفاظ على أمن المنطقة".

وكان أقار التقى قبيل بدء الاجتماع، مع نظيريه الأذربيجاني زاكير حسنوف والجورجي ليفان إزوريا كل على حدة.