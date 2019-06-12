البنك المركزي التركي يحافظ على استقرار سعر الفائدة

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا دون تغيير اليوم الأربعاء كما كان متوقعا مؤكداً أنه سيحافظ على موقف تشديد السياسة النقدية لاحتواء المخاطر في منحنى التسعير وتعزيز عملية خفض معدلات التضخم.

جاء ذلك، في بيان صدر الأربعاء، عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي، في العاصمة أنقرة.

وأشار البيان إلى أن المعطيات الصادرة في الفترة الأخيرة، تظهر استمرار التوازن في الاقتصاد التركي.

وأوضح أن الطلب الخارجي، حافظ على قوته نسبيا إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي بتأثير التشديد في الأوضاع المالية.

وتوقع المركزي التركي، استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري. وأكّد على دعم تطورات الطلب المحلي، وآثار التشديد النقدي لتراجع معدل التضخم في البلاد.

وأبقى البنك على سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع عند 24 بالمئة بعد أن رفعه بمقدار 11.25 نقطة مئوية العام الماضي. وفي استطلاع أجرته رويترز، قال 14 اقتصاديا إنهم يتوقعون استمرار استقرار سعر الفائدة بينما توقع اثنان خفضها.

وتراجع التضخم السنوي من ذروة 15 عاما عند 25.24 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول إلى معدل يقل عن التوقعات عند 18.71 بالمئة في مايو/أيار.

ورفع البنك المركزي سعر إعادة الشراء المرة الماضية في سبتمبر/أيلول لدعم الليرة في مواجهة أزمة عملة دفعت الاقتصاد إلى الركود. وانكمش الاقتصاد 2.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من السنة.