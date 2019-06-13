الممثل الخاص للأمم المتحدة في سوريا يجري لقاءات في أنقرة

وصل الممثل الخاص للأمم المتحدة في سوريا جير أو بيدرسن إلى أنقرة أمس حيث وزير الخارجية التركي.

وقال مولود تشاوش أوغلو، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، إن اللقاء الذي جرى في المقر الرسمي لوزارة الخارجية التركية، شمل آخر تطورات الوضع في سوريا.

ولفت تشاوش أوغلو إلى أنه أبلغ بيدرسن ضرورة حماية منطقة خفض التصعيد في إدلب وأهمية دفع العملية السياسية في سوريا.

وتشن قوات النظام وحلفاؤها الروس والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد، وتزامن قصف النظام وحلفائه على المنطقة مع حملة عسكرية، لم تحقق سوى تقدما محدودا؛ ما زاد من وتيرة استهداف النظام وحلفائه للأحياء السكنية في المنطقة.

من جانبها، تقوم فصائل المعارضة بهجمات معاكسة على قوات النظام بين الحين والأخر لإيقاف محاولاته للتقدم أكثر.