النظام السوري يقصف متعمداً نقطة مراقبة للجيش التركي

أصيب ثلاثة جنود أتراك بجروح طفيفة جراء هجوم متعمد من قبل قوات النظام السوري بقذائف الهاون على إحدى نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التوتر بإدلب، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن قوات النظام السوري في منطقة الشريعة قصفت "بشكل مقصود" نقطة المراقبة التركية رقم (10) المتمركزة في منطقة جبل الزاوية بمنطقة خفض التوتر بإدلب، بـ35 قذيفة هاون.

وأضاف البيان أن القصف أدى إلى إصابة ثلاثة جنود بجروح طفيفة، كما لحقت أضرارا جزئية بالمعدات، التجهيزات في نقطة المراقبة التركية.

وأوضح البيان أن أعمال إجلاء الجرحى ومعالجتهم ما زالت متواصلة.

وأشار البيان إلى أن الجانب التركي أبلغ الجانب الروسي بالهجوم، وأن الوضع جاري مراقبته عن كثب.

كانت قوات نظام الأسد، استهدفت محيط نقطة المراقبة التركية (رقم 10)، بقذائف صاروخية في الثامن من الشهر الجاري، و29 أبريل/ نيسان و4 و12 مايو/ أيار الماضيين.



وتتوزع 12 نقطة مراقبة للجيش التركي في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب لحماية وقف إطلاق النار في إطار اتفاق أستانة.



وعلى بعد بضعة كيلومترات من النقاط هذه، تتمركز قوات تابعة للنظام ومجموعات إرهابية مدعومة من إيران.



وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، اتفاقا في مدينة سوتشي لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب ومحيطها.



وتواصل قوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران انتهاك الاتفاق منذ بدء سريانه.



كانت فصائل المعارضة سحبت أسلحتها الثقيلة من المناطق التي حددها اتفاق سوتشي رغم استمرار النظام بخرق الاتفاقية.