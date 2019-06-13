تركيا تدين استهداف ناقلتي نفط في خليج عُمان

أدانت وزارة الخارجية التركية، الخميس، استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان.

وأعرب بيان صادر عن الوزارة، عن قلق تركيا من استهداف سفن تجارية في منطقة الخليج للمرة الثانية خلال شهر.

وأضاف البيان، "ندين الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان".

ولفت إلى أن تركيا تولي أهمية للحفاظ على أمن الملاحة في منطقة الخليج التي تتمتع بموقع استراتيجي من حيث النقل البحري الدولي.

وصباح الخميس، تحدثت وسائل إعلام إيرانية وعمانية، عن تعرض ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عمان، وإنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصًا، ونقلهم إلى ميناء "جاسك" الإيراني.

ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وحملت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، في مايو الماضي، إيران المسؤولية عن تلك الهجمات، فيما وصفت الأخيرة اتهامها باستهداف السفن بأنه "أخبار كاذبة"، نافية أي علاقة لها بتلك العملية.