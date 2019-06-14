أردوغان يشارك في قمة "سيكا" بطاجيكستان

يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إلى العاصمة الطاجكستانية، دوشنبه، للمشاركة في قمة رؤساء دول مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا/CICA".

وأكدت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، على تويتر، أن القمة تستمر يومي 14 و15 حزيران-يونيو الحالي.

وأشارت إلى أنّ القمة الخامسة ستعقد تحت عنوان "رؤية مشتركة من أجل منطقة سيكا أكثر أمنا ورفاهية". وستبحث القضايا العسكرية والسياسية والاقتصادية والإنسانية والبيئية بما فيها تهديدات الاحتباس الحراري.

ولفتت دائرة الاتصال الى أنّ أردوغان سيعقد لقاءات ثنائية مع قادة الدول المشاركة في القمة.

وتُعقد قمة رؤساء الدول واجتماع وزراء الخارجية كل أربع سنوات، وتجري بالتناوب كل عامين. وتتولى الدولة التي تستضيف القمة منصب الرئاسة. وقبل يونيو عام 2010، كانت كازاخستان تترأس منظمة سيكا ومنذ القمة الثالثة، تولت تركيا الرئاسة لمدة عامين بدلا من كازاخستان، واستمرت ولاية الرئاسة خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2014.

وتقع الأمانة العامة-الهيئة التنفيذية الدائمة لمنظمة سيكا في مدينة ألماتي، وتنفق حكومة كازاخستان على الأمانة العامة، كما أن هناك تبرعات طوعية من قبل الدول الأعضاء.

وأفاد منظمو القمة في طاجيكستان على الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة، بأنّ قمّة دوشنبه ستكون بمثابة منصة فعّالة لمُناقشة وحلّ المشكلات المُتبقية والجديدة التي تُواجهها آسيا، وكذلك لتعزيز المُبادرات وإيجاد آليات فعّالة على مُستوى عالٍ للغاية.