تشاوش أوغلو: تركيا لن تقبل أي حل لا يرضي تطلعات الشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أنّ بلاده لن تقبل بأي حل لا يرضي تطلعات الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استضافته في الاجتماع الصباحي لمحرري وكالة الأناضول بالعاصمة أنقرة، الجمعة.

وقال تشاوش أوغلو: "لا نقبل بأي حل لا يقبله الفلسطينيون" تعليقا على ما يتردد عن صفقة القرن.

وأشار إلى أنّ تركيا لن تقبل بحل يستبدل القدس وفلسطين بالمال قائلاً: "وعلى الولايات المتحدة وإسرائيل أن يدركا أنه لا يمكن شراء كل شي بالمال".

ولفت إلى أنّ تطبيع العلاقات مع إسرائيل غير مدرج حاليا على أجندات السياسة الخارجية لبلاده.

و"صفقة القرن"، خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة وحق عودة اللاجئين.