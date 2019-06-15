أردوغان يلتقي نظيريه الصيني والإيراني في العاصمة الطاجيكية

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، لقائين مع نظيريه الصيني شي جين بينغ، والإيراني حسن روحاني، بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وذكر مصدر إعلامي أن أردوغان عقد لقائين منفصلين مع نظيريه شي وروحاني على هامش مشاركتهم في أعمال الدورة الخامسة لقمة التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا.

وجرى اللقائين عقب انتهاء جلسة القمة، وبحضور وفدين من الجانبين.

وفي وقت سابق عقد أردوغان اجتماعا مع نظيره الطاجيكي إمام علي رحمن، وأجرى لقاء خاطفا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتشارك في القمة التي انطلقت أعمالها السبت، 27 دولة، بينها تركيا وروسيا والصين الهند وإيران إندونيسيا وقطر وماليزيا ومصر، إلى جانب عدد من الدول والمنظمات كمراقبين.