تركيا.. تحييد 51 إرهابياً في إطار عملية المخلب شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 51 إرهابيا في إطار عملية "المخلب" منذ انطلاقها في 27 مايو/ أيّار الماضي.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن قوات الجيش التركي تواصل بنجاح تنفيذ عملية المخلب.

وأوضح أن القوات التركية حيّدت، اليوم، إرهابيين اثنين من تنظيم "بي كا كا"، ليرتفع عدد الإرهابيين الذين حيدتهم قوات الأمن إلى 51 إرهابيا منذ انطلاق العملية.

في 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.