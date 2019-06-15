تركيا تدعو للعمل على حماية البحار والمحيطات من التلوث

قال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم، السبت، إن "إعداد اتفاقية دولية حول النفايات البحرية والبلاستيكية، يعد أمرا في غاية الأهمية".

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة بمجموعة العشرين، احتضنته مدينة كارويزاوا اليابانية.

ودعا قوروم، نظراءه في الاجتماع إلى عدم تضييع مزيد من الوقت، والعمل على حماية البحار والمحيطات من التلوث.

وأكد أن بلاده وبشكل مستمر، تراقب وتوثق أكثر من نصف نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق المنشآت الصناعية، وأنها تهدف لرفع نسبة المساحات الغابية إلى 30 في المئة، بحلول 2023.

وأردف: "نهدف بحلول العام نفسه، إلى إتمام نظام صفر نفايات البيئي على المستوى الوطني، وفي ذلك توفير 4 مليارات دولار سنويا، وتشغيل 100 ألف شخص".

وفي السياق نفسه، أشار قوروم إلى أن بلاده بدأت العمل على استراتيجية المواءمة، وخطة العمل للتقليل من مخاطر تغير المناخ في منطقة البحر الأسود.

وأوضح أن "جهود تركيا لحماية البحار تندرج ضمن سياق الاتفاقيات الدولية في هذا الإطار، وعلى رأسها اتفاقيات ماربول، وبرشلونة، وبوخارست".

كما أعلن إطلاق حملة "صفر نفايات زرقاء" في وقت سابق، تهدف إلى الحفاظ على نظافة الشواطئ، وذلك تحت رعاية أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي.

من جانبه، أشار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، خلال مشاركته في الاجتماع نفسه، إلى أهميته من ناحية بحث المشاكل البيئية العالمية والحلول الممكنة لها.

وأفاد دونماز، بأن "الاهتمام بخطة العمل المتعلقة بالحصول على الطاقة، التي أقرتها تركيا خلال رئاستها الدورية للاجتماع، يحمل بدوره أهمية كبيرة جدا".

كما أشار إلى ضرورة الاستمرار والمتابعة والمراقبة والتنسيق بين دول العالم، من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة في هذا السياق.