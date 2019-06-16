أردوغان: عازمون على حماية سفن التنقيب في شرق المتوسط بكل قوتنا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أن بلاده عازمة على حماية سفنها الناشطة في أعمال التنقيب بشرق البحر الابيض المتوسط بكل ما تمتلك من قوة.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في الجمعية العامة لمجلس المصدرين الأتراك في مدينة إسطنبول.

وقال أردوغان في هذا السياق: "ليعلم من يحاول القيام بأي حركة في شرق المتوسط، تجاه سفننا، أننا موجودون هناك بقواتنا البحرية والجوية، ونعمل على حمايتها".

وتطرق إلى قرار إدارة قبرص الرومية بشأن اعتقال طواقم السفن التركية قائلا: "يقولون إنهم أصدروا تعليمات لاعتقال طواقم السفن التركية شرق المتوسط.. لن تنالوا مرادكم".

وأكد أردوغان أن تركيا اختارت طريق الكفاح من أجل مصالحها، وليس الاكتفاء بمشاهدة ما يدور حولها بصمت.