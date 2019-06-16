تشاوش أوغلو: موسكو وطهران تتحملان مسؤولية لجم نظام الأسد

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن مسؤولية لجم النظام السوري تقع على عاتق روسيا وإيران.

جاء ذلك في كلمة ألقاها تشاووش أوغلو، الأحد، بمناسبة افتتاح ممثلية لوزارة الخارجية التركية في مدينة أنطاكيا بولاية هطاي جنوبي البلاد.

وشدّد الوزير التركي على أنه "لا يمكن التسامح مع تحرشات النظام السوري بجنودنا" في نقاط المراقبة التركية بمحافظة إدلب شمالي سوريا.

وأضاف: "سنوقف النظام السوري عند حدّه وعلى الجميع أن يعرفوا حدودهم".

وأكد أنّه "لا يمكننا قبول هذا العدوان للنظام السوري وهو مخالف لمذكرة إدلب التي أبرمناها مع روسيا".

وشدد على أن مسؤولية لجم النظام السوري تقع على عاتق روسيا وإيران اللتين تتعاون معهما أنقرة بشكل وثيق في الملف السوري باعتبارهما ضامنين له".

في سياق آخر، جدد تشاوش أوغلو رفض بلاده محاولة الولايات المتحدة فرض إملاءاتها على تركيا بشأن منظومة "S-400".