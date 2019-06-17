تشاوش أوغلو: الأمة لن تنسى المواقف المشرّفة لمحمد مرسي

قال وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو، الاثنين، إن الأمة لن تنسى المواقف المشرّفة للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها تشاوش أوغلو، بوفاة محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر.

وأضاف الوزير التركي: "الانقلاب (العسكري) أبعده عن الحكم؛ غير أن ذكراه لن تمحى من قلوبنا".

وتابع "الأمة لن تنسى مواقفه المشرّفة"، داعيا الله أن يدخله الجنّة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمة.

وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.