آقار يرد على رسالة نظيره الأمريكي بشأن صواريخ إس 400

عبر وزير الدفاع التركي خلوصي أقار عن انزعاج بلاده من أسلوب الرسالة التي وجهها له نظيره الأمريكي، القائم بأعمال وزارة الدفاع باتريك شانهان، بشأن شراء أنقرة المنظومة الدفاعية الروسية إس 400.

وقال أقار، في رد مكتوب بعث به اليوم الثلاثاء، على رسالة شانهان، التي طالب فيها أنقرة بالتخلي عن صفقة الصواريخ الروسية مرفقاً ذلك بمهلة وتهديد بفرض عقوبات، إن تركيا منزعجة من أسلوب الرسالة الذي "لا يتوافق مع روح التحالف" بين البلدين.

وأكد وزير الدفاع التركي، في رده، بحسب بيان صادر عن الوزارة، على أهمية استمرار الحوار والجهود المبنية على الاحترام المتبادل والصداقة للوصول إلى حل للمشاكل.

والجمعة، أوضحت وزارة الدفاع التركية، في بيان أن شاناهان أعرب في رسالته إلى أقار، عن تطلعه لإيجاد حل للمشاكل الحالية بين البلدين، في إطار الشراكة الإستراتيجية والحفاظ على التعاون الأمني الشامل بين البلدين.

ويوم 7 يونيو الجاري، قال شاناهان إنه أبلغ أقار اتخاذ بلاده سلسلة من الخطوات فيما يتعلق بمشاركة تركيا في برنامج المقاتلات "إف-35"، حسب خبر نشرته مجلة السياسة الخارجية الأمريكية.

ووفق للخبر، فإن شاناهان بعث برسالة إلى نظيره التركي، أبلغه من خلالها بقرار الولايات المتحدة اتخاذ سلسلة من الخطوات، اعتبارًا من 31 يوليو/تموز المقبل، تتعلق بمشاركة تركيا في برنامج المقاتلات "إف-35" بما في ذلك تعليق تدريب الطيارين الأتراك.

وقررت أنقرة في 2017، شراء منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة لشراء أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" من الولايات المتحدة، وتزعم واشنطن أن المنظومة الروسية ستشكّل خطرًا على أنظمة "الناتو"، وهو ما تنفيه أنقرة.