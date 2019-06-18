أردوغان: تركيا لن تسمح لأي كان بغصب حقوق القبارصة الأتراك شرق المتوسط

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن تركيا لن تسمح لأحد بغصب حقوق ومصالح القبارصة الأتراك شرق البحر المتوسط.

وفي كلمة له خلال فعالية محلية بمدينة إسطنبول، أشار أردوغان إلى أن العمليات التي تنفذها أطراف مختلفة على أصعدة متنوعة، تستهدف فقط بقاء تركيا واستقلال شعبها.

وأضاف: "النجاحات التي حققناها في الاقتصاد والأمن والسياسة والدبلوماسية والصناعات الدفاعية خلال الأعوام الـ 17 الأخيرة في بلدنا، تزعج البعض بشكل كبير".

وأردف: "لا يريدون رؤية تركيا تدافع عن المظلومين والمضطهدين، بل يريدونها تتسول على أبواب صندوق النقد الدولي طلبا للدين".

من جهة أخرى، قال أردوغان "في حين لا تشكل 450 محطة نووية في 31 دولة أي مشكلة، لماذا ينتقدون جهود بلادنا للاستفادة من الطاقة النووية السلمية؟ هذا أمر ذو مغزى".

وحول شراء بلاده منظومة صواريخ "إس 400" الروسية، جدد أردوغان تأكيده أن تركيا أكملت الصفقة وأغلقت الملف، وستتسلم قريبا جدا طلبيتها من المنظومة.

وقررت أنقرة في 2017، شراء منظومة "إس 400" الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة لشراء أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" من الولايات المتحدة، وتزعم واشنطن أن المنظومة الروسية، ستشكل خطرا على أنظمة "الناتو"، وهو ما تنفيه أنقرة.