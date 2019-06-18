أنقرة: لا يحق للاتحاد الأوروبي رسم حدود بلدانه مع دولة أخرى

قال مساعد وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك سلطة أو صلاحية حيال تحديد الحدود البرية والجوية والبحرية للبلدان الأعضاء فيه، مع أي دولة أخرى.

جاء ذلك في بيان نشره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، رد فيه على تصريحات مانفرد ويبر مرشح حزب الشعوب الأوروبي لرئاسة المفوضية الأوروبية، حول أنشطة تركيا في شرق المتوسط.

وأوضح قايماقجي أنه لا يمكن لمبدأ التضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن يتجاوز القوانين الدولية، ولا يمكن أن يصوّب الادعاءات الأحادية الجانب الصادرة عن القبارصة الروم.

وكان ويبر دعم في موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي، ادعاءات قبرص الرومية حيال فعاليات تركيا في شرق المتوسط.

وتعارض قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وجدد الوزير التركي تأكيده على أن بلاده ستواصل الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك في الجزيرة، مبينا أن تركيا تدعم أي خطوة من شأنها تحقيق التقاسم العادل لثروات تلك المنطقة.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن سفن تركيا إنما تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل ذلك.