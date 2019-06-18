نائب الرئيس الإندونيسي: علاقاتنا مع تركيا تطورت بشكل ملحوظ في آخر 5 أعوام

وصف يوسف كالا، نائب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدود، العلاقات بين الأخير ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، بـ"الجيدة جدا"، معتبرا أن الأمر ينعكس أيضاً على العلاقات بين البلدين، والتي تشهد تطوراً مستمراً.

وأعرب كالا عن ارتياحه للعلاقات "الجيدة" التي تربط إندونيسيا بتركيا، طوال فترة تقلده لمنصب نائب الرئيس، وخصوصا في السنوات الخمس الأخيرة، مشيرا أنها شهدت تحسنا في العلاقات التجارية، وعلى وجه الخصوص في مجالات الكهرباء والطاقة.

وأشار المسؤول إلى أن العلاقات التجارية بين جاكرتا وأنقرة لا زالت "أقل من المستوى المنشود"، مرجعا ذلك إلى البعد الجغرافي بين البلدين، مؤكدا على ضرورة تعزيزها بشكل أكبر.

ولفت إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تواصل الانتقال باستمرار إلى مستويات أعلى.

وقال إن الشعب الإندونيسي يشعر بامتنان كبير لدى زيارته تركيا، داعيا المواطنين الأتراك أيضاً لزيارة بلاده والاستمتاع بجمال الطبيعة فيها.