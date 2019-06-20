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أردوغان: لا نتوقع فرض عقوبات أمريكية على تركيا بسبب صفقة صواريخ الإس-400

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 20.06.2019 15:57
أردوغان: لا نتوقع فرض عقوبات أمريكية على تركيا بسبب صفقة صواريخ الإس-400

قال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الخميس إنه لا يتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا لشرائها نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-400، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الصفقة قد تمت".

وفي حديثه في مؤتمر صحفي نادر بحضور مراسلين عن وسائل إعلام أجنبية في إسطنبول، قال أردوغان إنه على الولايات المتحدة أن تفكر ملياً قبل أن تفرض عقوبات على تركيا، العضو في حلف الناتو، مشدداً أنه في حال نفذت واشنطن تهديداتها بالعقوبات، فإن أنقرة سترد بالشكل المناسب.

وأوضح أردوغان أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن علاقات تركيا مع الأشخاص الذين عملوا في إدارته كانت "مختلفة جدًا جدًا" وأن الفِرق العاملة من كلا الجانبين كثيراً ما اختلفت حول عدد من القضايا بما في ذلك صفقة صواريخ الإس-400.

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