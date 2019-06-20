تقرير عن أعمال شركة النفط التركية خلال العامين المنصرمين

نشرت شركة النفط التركية (TPAO) تقريراً حول عملياتها خلال العام الماضي أكدت فيه أن مساحة البحث والتنقيب ثلاثي الأبعاد زادت في 2018 بنسبة 41 بالمئة مقارنة بعام 2017.

وقالت الشركة في تقرير لها صدر مؤخرا إن مساحة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط زادت عام 2018، لتصل إلى 9 آلاف و342 كيلو مترا مربعا.

وأضاف التقرير أن المساحة التي أجرت فيها الشركة أعمال البحث عن مصادر الطاقة في البحر المتوسط خلال 2017 بلغت 6 آلاف و617 كيلو مترا مربعا.

وأفاد بأن الشركة حصلت، العام الماضي، على 67 رخصة جديدة للبحث والتنقيب، ليرتفع العدد إلى 2016 رخصة.

كما زاد عدد الآبار الجديدة التي حفرتها الشركة في البر خلال 2018 من 18 إلى 24، وأجرت عمليات تنقيب في 69 بئرا.

وجمعت شركة النفط التركية في 2018، بيانات الجاذبية المغناطيسية المحمولة جوا على مساحة 40 ألف كيلومتر مربع، واستطاعت عبر الدراسات الجيولوجية والتنقيبية، الحصول على معلومات مهمة حول كميات الهيدروكربون في البحار.

وتسعى الشركة إلى إجراء دراسة دقيقة حول إمكانيات النفط والغاز في المناطق البرية والبحرية بتركيا، واستثمار تلك الإمكانيات للمساهمة في إنعاش الاقتصاد التركي.

وتواصل الشركة دراساتها وأبحاثها في خمسة مشاريع رئيسية مختلفة، منها في منطقة تراقيا وجنوب شرقي تركيا والبحر المتوسط، إضافة إلى مشاريع بحثية مشتركة في مناطق أخرى.

وعبر سفينة "خير الدين بربروس"، تجري الشركة أبحاثا وأنشطة مكثفة للكشف عن إمكانيات الهيدروكربون في البحرين الأسود والمتوسط.

وتقوم الشركة بتلك الأنشطة ضمن إستراتيجية السياسة الوطنية للطاقة والمعادن.

وتم إقرار إجراء بحث وتنقيب في المناطق الضحلة والعميقة بالبحار، وفق تقرير الشركة.

بينما بدأت سفينة "الفاتح"، في 30 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعمال البحث والتنقيب الأولى في المساحة البحرية Alanya-1 بولاية أنطاليا، وتقوم حاليا بأعمال التنقيب الثانية في المساحة البحرية Finike-1.

وفي البحار الضحلة، بدأت الشركة أعمال البحث والتنقيب، في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، بالقسم الشمالي للمساحة البحرية Erdemli-1.

وستنطلق سفينة "ياووز"، الخميس، باتجاه سواحل جمهورية شمال قبرص التركية، تمهيدا للبدء بأعمال البحث والتنقيب، في يوليو/ تموز المقبل.

وفي 2018، زادت شركة النفط التركية من إنتاج النفط الخام، بنسبة 10 بالمئة، مقارنة بعام 2017. ثم بلغت الكمية المنتجة، في 2018، 13.5 مليون برميل، وهو الإنتاج الأضخم في آخر 17 عاما.

وكذلك الحال بالنسبة للغاز الطبيعي، حيث زادت الشركة إنتاجها منه بنسبة 33 بالمئة، ليبلغ 405 ملايين متر مكعب.

وبجانب نشاطها داخل تركيا، تقوم شركة النفط التركية بأنشطة في خمس دول، هي: أذربيجان، العراق، روسيا، جمهورية شمال قبرص التركية وأفغانستان.