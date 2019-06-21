تشاوش أوغلو يلتقي ظريف في أصفهان

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف ووقع الطرفان على خطة لتعزيز المشاورات والتعاون بين البلدين.

جاء ذلك عقب اجتماع عمل بين وفدي البلدين برئاسة تشاوش أوغلو وظريف الجمعة، في مدينة "إصفهان" جنوبي إيران.

وقال مراسل الأناضول إن تشاوش أوغلو وظريف وقعا على "خطة مشاورات" تهدف إلى تعزيز المشاورات والتعاون بين البلدين في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وعقب الاجتماع شارك تشاوش أوغلو في مأدبة غداء أقامها ظريف على شرفه.

ووصل تشاوش أوغلو إلى إصفهان، الخميس، في زيارة عمل تلبية لدعوة ظريف.